La Corte Suprema rechazó la queja de Roanmat y quedó firme el desalojo de las Termas del Río Valdez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a la disputa judicial por las Termas del Río Valdez al rechazar el recurso de queja presentado por Transporte Roanmat S.R.L. y dejar firme el fallo que ordenó el desalojo de la empresa y la restitución del predio al Municipio de Tolhuin.

La resolución, fechada el 29 de octubre de 2026 y difundida este viernes, corresponde al expediente “Municipalidad de Tolhuin c/ Transporte Roanmat S.R.L. s/ lanzamiento” (CSJ 2906/2024/RH1). El máximo tribunal consideró que la queja por denegación del recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en los artículos 4° y 7°, incisos b y c, del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007. Por ese motivo, desestimó la presentación directa y declaró perdido el depósito.

La decisión no analiza el fondo del conflicto, sino que cierra la vía de revisión federal por cuestiones formales. Al hacerlo, deja vigente la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, dictada el 16 de octubre de 2024, que había ordenado el lanzamiento de los ocupantes y la restitución del predio al Municipio.

Una disputa de más de dos décadas

El conflicto por las Termas del Río Valdez se remonta a la década de 1980, cuando Transporte Roanmat recibió en concesión un predio de aproximadamente 400 hectáreas. En 2001, el Gobierno Provincial rescindió el contrato con la empresa, pero la firma continuó ocupando el terreno, que permaneció judicializado durante más de dos décadas.

El fallo del Superior Tribunal fue unánime y estuvo suscripto por los magistrados Ernesto Löffler, Miriam Cristiano y Alejandro Fernández. La orden de desalojo se ejecutó el 11 de diciembre de 2024, cuando oficiales de justicia ingresaron al predio, realizaron un inventario y entregaron la tenencia a un depositario judicial designado por el Municipio.

El voto del doctor Löffler se basó en la Ley 17.091 y en antecedentes judiciales que, a su criterio, ya habían dejado firme la obligación de restituir las termas al Estado.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, destacó la decisión y la vinculó con una estrategia turística provincial. “La recuperación de las Termas de Tolhuin es una gran noticia para Tierra del Fuego”, expresó en sus redes sociales. Y agregó: “Tenemos que pensar esta oportunidad como parte de una estrategia de desarrollo turístico para toda Tierra del Fuego”, integrando los atractivos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.