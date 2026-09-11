Malvinas: El Gobierno nacional creó el "Sistema de Articulación de la Política Exterior" para centralizar y coordinar las gestiones internacionales

A través del Decreto 608/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto .

La medida fija un esquema obligatorio de información, coordinación y asesoramiento para las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional que desarrollen actividades con proyección internacional . El objetivo central es evitar gestiones o declaraciones que puedan entrar en contradicción con la postura estratégica del país o afectar los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur .

Según establece la normativa en sus considerandos, la defensa del archipiélago "exige una acción estatal coordinada y coherente en todos los ámbitos de relaciones internacionales, con el fin de evitar gestiones, manifestaciones o posiciones que pudieran afectar la posición nacional en la materia".

A partir de esta disposición, las dependencias estatales tendrán la obligación de notificar formalmente a Cancillería antes de llevar a cabo reuniones, comunicaciones, negociaciones o suscribir convenios y declaraciones conjuntas con autoridades extranjeras. Esta exigencia abarca a todas aquellas actuaciones susceptibles de fijar posiciones oficiales de la República Argentina o incidir en tratativas diplomáticas en curso, quedando exceptuadas únicamente las tramitaciones de índole exclusivamente financiera o técnica ante organismos multilaterales de crédito.

Para instrumentar este mecanismo, cada área alcanzada deberá designar un funcionario en carácter de "enlace" institucional que sirva como canal directo con la Cancillería. Este representante facilitará la articulación con el ministerio y la asistencia de personal especializado del Servicio Exterior de la Nación cuando la sensibilidad del tema lo requiera.

Asimismo, si de la información recibida se advirtiera que alguna actividad puede perjudicar los intereses diplomáticos nacionales o las acciones por la soberanía en el Atlántico Sur, el Ministerio de Relaciones Exteriores estará facultado para emitir "advertencias, recomendaciones u orientaciones debidamente fundadas" a las máximas autoridades correspondientes.