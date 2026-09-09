Diputados aprobó el emplazamiento a comisiones para acelerar el debate sobre el endeudamiento familiar

Diputado Nicolás del Caño en sesión especial

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por abrumadora mayoría el emplazamiento a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para tratar el conjunto de proyectos que buscan aliviar la situación del sobreendeudamiento y la morosidad de las familias argentinas. El cronograma votado fija el próximo 29 de septiembre como plazo tope para emitir dictamen.

La medida fue respaldada por 248 votos afirmativos y apenas uno en contra, permitiendo que la oposición impusiera plazos obligatorios de debate a las comisiones dominadas por el oficialismo. La nómina comprende cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques que abarcan esquemas de refinanciación de deudas bancarias y no bancarias, límites a las tasas punitorias y reestructuración de pasivos para sectores vulnerables.

Durante la sesión, el diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas) valoró el resultado de la votación y remarcó la necesidad de abordar la problemática: "Morosidad récord. El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias. Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones de argentinos que están megaendeudados para pagar gastos corrientes".

En ese mismo sentido, el legislador enfatizó el consenso alcanzado entre las diferentes bancadas para destrabar el debate: "Esta votación coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos".

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre la dimensión social del fenómeno de la morosidad urbana y bancaria: "Estamos en presencia de uno de los temas que más angustian a millones de argentinos, que están en situación de endeudamiento con distintos acreedores, no pueden pagar sus obligaciones y están en situación de mora". Asimismo, vinculó el sobreendeudamiento al deterioro de los ingresos formales e informales: "Los argentinos se endeudan porque sus ingresos y salarios no les alcanzan".

En tanto, el diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) cuestionó el rumbo de la discusión parlamentaria y la respuesta oficial ante la crisis financiera de los hogares: "Se niegan a darle una salida a las personas endeudadas, mientras priorizan el salvataje de los bancos y los grandes empresarios, como Marcos Galperín. Mientras tanto, trabajadores, jubilados y familias enteras siguen pagando el costo de la motosierra de Milei y sus cómplices".

En esa línea, el referente de la izquierda llamó a llevar el reclamo fuera del recinto legislativo: "Hoy, desde el Congreso, convoqué a movilizarnos el 19 en la Marcha de la Bronca. Porque frente a este ajuste no alcanza con indignarse: tenemos que organizarnos y salir a las calles para enfrentarlo".