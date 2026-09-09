Murió el periodista Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años

El periodista, conductor y productor Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles 9 de septiembre a los 82 años de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de haber sido hospitalizado debido a un cuadro respiratorio agravado en las últimas horas.

Gelblung había ingresado al Sanatorio Mater Dei por una afección respiratoria vinculada a una patología de base. A pesar de los controles médicos y los tratamientos aplicados, su estado de salud experimentó un rápido deterioro que derivó en su deceso durante las primeras horas de la mañana. Su fallecimiento fue anunciado públicamente por la señal Crónica TV, canal donde desempeñaba sus labores periodísticas habituales.

Nacido en 1944, Gelblung consolidó una extensa carrera profesional que atravesó los principales medios de comunicación del país. Tuvo sus inicios en el periodismo gráfico, donde ejerció la dirección de la revista Gente, y posteriormente trasladó su estilo a la conducción radial y televisiva con ciclos de alta repercusión como Memoria, Edición Chica y Chiche 2020, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, el comunicador se caracterizó por un estilo enfocado en la búsqueda del impacto informativo, la cobertura de hechos de gran masividad y la producción continuada en medios audiovisuales hasta sus últimos días. Distintas personalidades del ámbito político, cultural y periodístico expresaron sus condolencias públicas tras conocerse la noticia de su muerte.