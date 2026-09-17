Martín Pérez y una cuenta de difusión del Gobierno se cruzaron por los fondos de la Base Naval de Ushuaia

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, y la cuenta de Respuesta Oficial del Gobierno nacional protagonizaron un fuerte cruce público respecto a la asignación de fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

La controversia comenzó cuando el jefe comunal señaló a través de sus redes sociales la ausencia de un renglón con nombre propio para el proyecto en el texto enviado al Congreso. "La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional no aparece con partida propia en el proyecto de presupuesto para 2027", reprochó Pérez.

La contestación llegó mediante la Oficina de Respuesta Oficial, desde donde expresaron: "La Base Naval Integrada está en el Presupuesto, intendente. Aprenda a leer". En ese sentido, argumentaron que la inversión de $330.000 millones se encuentra contemplada dentro de la partida general de la Armada Argentina.

Asimismo, desde el espacio de difusión del Ejecutivo detallaron que la obra cuenta con un refuerzo de $200.000 millones a través del Decreto 867/2026 para iniciar los obradores y muelles, elevando la inversión total a $530.000 millones. "La Base tiene decreto firmado y plata asignada, y en octubre arranca su construcción", remarcaron.

En su réplica, Pérez cuestionó la modalidad de imputación contable y afirmó: "Las obras plurianuales no se esconden en una partida genérica". El jefe municipal señaló que la Ley 24.156 de Administración Financiera exige informar montos asignados, costos totales y cronogramas físicos para los proyectos que exceden un ejercicio.

Finalmente, el intendente advirtió sobre las consecuencias de no contar con una partida específica que garantice la trazabilidad de los fondos. "El formato que le dan es una caja discrecional que mañana pueden reasignar a cualquier cosa", concluyó.