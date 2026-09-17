Docentes del SUTEF acordaron y levantaron el paro que afectó a la educación pública

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y el sector docente representado por el SUTEF alcanzaron un acuerdo salarial que permitió levantar el paro que mantenía el gremio desde hace varias semanas afectando a la educación pública.

El entendimiento se logró tras un encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Melella junto a representantes gremiales, donde las autoridades provinciales formalizaron una propuesta integral. La oferta contempla una revisión salarial e incorpora herramientas de financiamiento, fortalecimiento pedagógico, acompañamiento a las trayectorias educativas y políticas orientadas a la salud de los trabajadores de la educación.

El ministro de Educación, Pablo López Silva, valoró el consenso alcanzado y sostuvo: “El Gobernador fue muy claro desde el primer momento: no queríamos una solución que se agotara solamente en una discusión salarial. Queríamos construir un acuerdo que nos permita atender lo urgente, pero también discutir las soluciones de fondo que necesita nuestra educación”.

En esa línea, el titular de la cartera educativa remarcó que el entendimiento "es fruto del diálogo, de escuchar y de entender que todos tenemos una responsabilidad frente a una situación que necesitaba una respuesta", al tiempo que consideró fundamental el compromiso de las familias y de la comunidad educativa en general.

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, a partir del próximo lunes se pondrán en marcha las mesas técnicas entre las partes para reglamentar los distintos ejes establecidos en el acuerdo.