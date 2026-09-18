Investigan la muerte de un ciclista en la Ruta 3 y buscan determinar cómo ocurrió el siniestro

Mariano Coronel murió atropellado en la Ruta 3 | Foto: Facebook

La Justicia de Río Grande avanza con distintas medidas de prueba para determinar las circunstancias en las que murió el ciclista Mariano Coronel, de 35 años, tras ser embestido por una camioneta Toyota Hilux en la Ruta Nacional N.º 3, al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 17 de septiembre, en inmediaciones de Caleta La Misión. Coronel circulaba en bicicleta cuando se produjo el impacto y murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, con intervención de la fiscal Mónica Macri. El conductor de la camioneta quedó detenido e incomunicado por disposición judicial y es investigado, en principio, por homicidio culposo.

Como parte de las medidas ordenadas, la Justicia secuestró el teléfono celular del conductor para determinar si estaba siendo utilizado al momento del siniestro. También se realizó un examen físico y el correspondiente test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Los vehículos involucrados fueron secuestrados y serán sometidos a pericias mecánicas y accidentológicas, destinadas a reconstruir la dinámica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

La investigación también incorporó declaraciones testimoniales de personas que habrían presenciado el episodio y de otros ciclistas que se encontraban junto a Coronel durante la recorrida.

Otro elemento que podría resultar determinante son las imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en establecimientos cercanos. La Justicia busca obtener esos registros para establecer qué ocurrió en los momentos previos y durante el impacto.

Durante este viernes se realizaba la autopsia al cuerpo de Mariano Coronel. La jueza Cataldo también recibió a familiares de la víctima, quienes solicitaron la entrega del cuerpo. Una vez finalizados los procedimientos y cumplida la documentación correspondiente, se avanzará con la restitución a sus familiares.

En tanto, la magistrada analiza si corresponde prorrogar la detención del conductor para incorporar nuevos elementos antes de tomarle declaración indagatoria. La fiscalía mantiene como hipótesis de investigación el delito de homicidio culposo, mientras se aguardan los resultados de las distintas medidas de prueba.

La causa continúa abierta y las pericias sobre los vehículos, el análisis de registros audiovisuales, los testimonios y el resto de los elementos reunidos serán determinantes para establecer cómo ocurrió el siniestro y las eventuales responsabilidades penales.