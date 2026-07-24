Río Grande realizará una jornada gratuita de testeos de hepatitis, VIH y sífilis

La actividad será el lunes 28 de julio en el Laboratorio Municipal "Dr. Fernando Carlos Matera". Los análisis serán gratuitos, sin turno previo y buscan promover el diagnóstico temprano de estas enfermedades.
Salud24/07/2026

laboratorio rio grande

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, el Municipio de Río Grande realizará el próximo lunes 28 de julio una jornada gratuita de testeos para la detección de hepatitis B y C, además de VIH y sífilis, con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico temprano y fortalecer las acciones de prevención.

La propuesta se desarrollará entre las 8 y las 12 horas en el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular "Dr. Fernando Carlos Matera", donde los vecinos podrán realizarse los estudios de manera gratuita y sin necesidad de solicitar turno previo.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que la detección precoz permite iniciar tratamientos oportunos, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con estas enfermedades.

Las autoridades recordaron que la hepatitis B y C afectan al hígado y, en el caso de la hepatitis B, puede transmitirse por contacto con sangre infectada, relaciones sexuales sin protección o de madre a hijo durante el embarazo y el parto. La hepatitis C, en tanto, se transmite principalmente por contacto con sangre contaminada y actualmente cuenta con tratamientos que permiten su curación en la mayoría de los casos cuando se diagnostica a tiempo.

Como parte de la campaña de prevención, el Municipio también recordó que la vacuna contra la hepatitis B integra el Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita en los cuatro Centros Municipales de Salud.

Además de los testeos para hepatitis, durante la jornada también se realizarán controles gratuitos para VIH y sífilis, ampliando el acceso a estudios preventivos y promoviendo el cuidado integral de la salud.

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