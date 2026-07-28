Tierra del Fuego registró 27 intoxicaciones por monóxido de carbono en lo que va del año

Tierra del Fuego registró 27 casos de intoxicación por monóxido de carbono en lo que va de 2026, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido este martes por el Ministerio de Salud de la Nación. Aunque la región Sur presenta una disminución de casos respecto del año pasado, las autoridades nacionales reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención durante el invierno.

El informe señala que hasta la semana epidemiológica 25 se notificaron 781 casos de intoxicación por monóxido de carbono en todo el país, de los cuales 12 personas fallecieron como consecuencia de este tipo de incidentes.

En la región Sur, que comprende a Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, se contabilizaron 199 casos, con la mayor cantidad concentrada en Neuquén (75), seguida por Chubut (48) y Tierra del Fuego (27).

Pese a estos registros, el Ministerio de Salud indicó que la región mantiene una tendencia descendente respecto de la temporada anterior en todas sus jurisdicciones, con excepción de La Pampa.

El boletín también advierte que 2026 presenta un adelantamiento en la estacionalidad de las intoxicaciones, ya que el mayor número de casos se registró entre las semanas epidemiológicas 17 y 20, para luego comenzar un leve descenso.

En cuanto a las causas de las intoxicaciones, el informe precisa que solo el 20% de las notificaciones aportó información sobre la fuente de exposición. Entre esos casos, las estufas a gas representaron el 27%, seguidas por cocinas, anafes y hornos con el 25%. También se reportaron casos vinculados a hogares a leña o salamandras (11%) e incendios (10%).

El Ministerio recordó que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, que se genera por la combustión incompleta de combustibles como gas natural, gas envasado, leña, carbón, kerosene o nafta, por lo que puede acumularse en ambientes cerrados sin que las personas adviertan su presencia.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de realizar controles periódicos de estufas, calefones y demás artefactos a gas, verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones y mantener siempre una adecuada ventilación de los ambientes, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de sistemas de calefacción.





