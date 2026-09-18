La morosidad de las familias rozó el 13% en julio y encendió las alarmas del sistema financiero

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Los niveles de morosidad en el sistema financiero registraron un marcado incremento en el segmento de los créditos familiares durante el mes de julio, alcanzando una tasa de irregularidad del 12,9%.

El dato se desprende del informe sobre bancos publicado este viernes por el Banco Central de la República Argentina, que dejó al descubierto un comportamiento dispar entre el consumo de los hogares y el sector corporativo.

A nivel sistémico, el ratio de morosidad del crédito total al sector privado se posicionó en un 7,7%, ubicándose levemente por encima del registro observado en junio. No obstante, al desglosar el indicador por tipo de deudor, la mora en las empresas se mantuvo en un nivel sensiblemente menor, totalizando un 3,6%.

Pese al salto en el incumplimiento de las familias, la autoridad monetaria remarcó que el ritmo de crecimiento del saldo real de la cartera en situación irregular comenzó a mostrar una desaceleración mensual. En la misma línea, la probabilidad de default estimada para el total del crédito privado cayó al 2,4% en el período analizado.

Desde el BCRA enfatizaron que el sistema bancario mantiene un elevado grado de resiliencia frente al riesgo de crédito. Las previsiones totales constituidas por las entidades financieras alcanzaron a cubrir el 87,6% de la cartera en situación irregular, lo que representa un 6,7% del total de los préstamos otorgados al sector privado.

En materia de liquidez, los activos disponibles en pesos alcanzaron el 12,2% de los depósitos en moneda nacional, mientras que la liquidez integrada en moneda extranjera anotó una mejora mensual de 0,6 puntos porcentuales, posicionándose en el 49,2% de los depósitos en dólares.