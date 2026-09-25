Una detenida fue condenada a prisión efectiva tras agredir a la mujer policía que la custodiaba

El Juzgado Correccional y Contravencional del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Lucas Berber, condenó a una mujer a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarla culpable de agredir físicamente a una funcionaria policial que custodiaba su detención en Ushuaia.

El fallo sentó un precedente en la jurisdicción provincial al constituir la primera aplicación de la figura de reincidencia bajo los términos de la modificación al artículo 50 del Código Penal, introducida por la Ley 27.785 vigente desde febrero de 2025.

La reforma legal establece que para declarar la reincidencia basta con contar con una condena firme previa, eliminando la exigencia anterior que requería el cumplimiento efectivo de prisión en el primer proceso penal para que opere dicha condición.

La declaración de reincidencia inhabilita la concesión de beneficios de libertad condicional o salidas anticipadas durante el desarrollo de la pena.

Dado que la imputada registraba un antecedente con condena en suspenso al momento de cometer la agresión, el proceso judicial se resolvió mediante el mecanismo de omisión de debate tras el acuerdo de las partes.

En la resolución, el magistrado dispuso una pena única comprensiva de nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo que unificó la sanción previa con la correspondiente al nuevo hecho delictivo.

Esta semana, la sede judicial ordenó la inmediata libertad de la condenada al haber agotado la totalidad de la pena unificada de nueve meses bajo el régimen de prisión preventiva que cursaba en Ushuaia.