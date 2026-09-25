Vuoto advirtió que la modificación en los subsidios al gas afectará directamente el costo de vida en la provincia

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronunció públicamente tras la votación registrada en el Senado de la Nación respecto a la modificación en el esquema de subsidios para el consumo de gas en la región patagónica.

El jefe comunal advirtió que el nuevo cálculo dispuesto para la tarifa impactará de manera directa sobre las facturas que abonan las familias fueguinas durante todo el año.

"El Senado votó hoy (por ayer) un recorte que los fueguinos vamos a pagar en cada boleta. En Ushuaia calefaccionamos casi todo el año: acá el gas no es un lujo, es condición para vivir", sostuvo el intendente a través de sus redes sociales.

Asimismo, Vuoto señaló que la reestructuración del beneficio equivale a una quita de cobertura que genera incertidumbre sobre los montos que deberán afrontar los vecinos durante la temporada invernal.

"Cambiar el cálculo del subsidio es un ajuste encubierto y nadie sabe cuánto costará el próximo invierno", expresó el mandatario municipal respecto al impacto económico de la medida en la capital fueguina.