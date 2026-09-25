Martín Pérez denunció que la quita de Zona Fría provocará un aumento del 20% en las facturas de gas en la provincia

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó duramente la decisión adoptada en el Senado de la Nación que contempla la eliminación del régimen de zonas frías para el cálculo de las tarifas del servicio de gas en la Patagonia.

El jefe comunal advirtió que la resolución provocará un incremento directo del 20% en las boletas que reciben las familias en Tierra del Fuego, el cual tuvo acompañamiento de los senadores fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca, integrantes del bloque La Libertad Avanza.

"20% de aumento en la factura de gas en Tierra del Fuego. Eso se decidió ayer en el Senado con dos senadores fueguinos votando a favor del fin del régimen de zonas frías", remarcó el mandatario municipal.

Pérez hizo hincapié en la condición insular de la provincia y la severidad del clima local para justificar la continuidad del cuadro tarifario subsidiado que rige para la región.

"¿Se puede poner en duda que nuestro archipiélago es una zona fría? Siguen los golpes a Tierra del Fuego uno tras otro con complicidades varias", aseveró el intendente respecto a la posición tomada por la representación parlamentaria oficialista.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo riograndense ratificó el rechazo de su espacio político, Provincia Grande, a las políticas de reestructuración tarifaria impulsadas desde el Gobierno Nacional. "Desde Provincia Grande seguimos dando la pelea contra estas medidas que apuntan a vaciar nuestras ciudades. Estuvimos, estamos y estaremos en la vereda de enfrente de este modelo", concluyó Pérez.