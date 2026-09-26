El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para ratificar el rumbo de la política exterior del Kremlin y denunciar el impacto de la presión de los países occidentales sobre el orden global [ 00:00 ].

En su exposición, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que el equilibrio internacional atraviesa transformaciones estructurales hacia la consolidación de un sistema multipolar promovido por las naciones del sur y del este.

"Nuestra lucha por la verdad y por la justicia se llevará hasta el final. Los objetivos de la operación militar se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia serán eliminadas. La paz se restaurará", afirmó el funcionario.

Lavrov cuestionó el financiamiento militar entregado a Kiev por los países miembros de la OTAN, señalando que el envío de insumos bélicos, drones y misiles destruyó la estructura de seguridad europea.

Asimismo, el canciller rechazó las acciones unilaterales impulsadas por Washington en el plano internacional, reclamando el cese de los bloqueos económicos en la región latinoamericana y la estricta observancia de los principios de la Carta de la ONU

En el cierre de su discurso, el representante del gobierno ruso ratificó la predisposición de su país para coordinar un esquema defensivo conjunto dentro del continente euroasiático, impulsando un modelo de cooperación soberana entre naciones en desarrollo.