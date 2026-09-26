China exigió ante la ONU el levantamiento del bloqueo a Cuba y defendió la soberanía de los países en desarrollo

La representación diplomática de la República Popular China reclamó este sábado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el cese inmediato del bloqueo económico e industrial aplicado contra Cuba, señalando que las medidas coercitivas unilaterales vulneran la soberanía e impiden el desarrollo de los pueblos.

El pronunciamiento estuvo a cargo del vicepresidente chino, Han Zheng, quien durante la 81.ª sesión del organismo multilateral contrapuso la postura de su país frente a las políticas de sanción ejercidas por las potencias occidentales. "China pide levantar de manera inmediata y completa el bloqueo y las sanciones contra Cuba", afirmó la representación de Pekín desde la tribuna del plenario en Nueva York.

La delegación del gigante asiático vinculó las restricciones internacionales con el agravamiento de la crisis energética y de infraestructura en la isla, instando a respetar el principio de igualdad soberana entre los Estados.

En su intervención, el funcionario chino rechazó la injerencia en los asuntos internos de los países de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, apelando a la resolución concertada de controversias internacionales a través del diálogo multilateral.

Asimismo, la representación diplomática de Cuba respaldó el pronunciamiento y denunció ante la Asamblea General que las sanciones unilaterales obstaculizan el acceso equitativo al comercio, la ciencia y la tecnología para las naciones en desarrollo del Sur global.