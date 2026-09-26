Diez muertos deja una nueva noche de guerra entre Ucrania y Rusia
Se registraron numerosos ataques contra edificios residenciales en Kiev, Zaporiyia, Odesa, Sumy y Járkov.
Al menos cuatro personas fallecieron en territorio ucraniano y otras tres murieron en la zona ocupada de Zaporiyia tras una intensificación de las incursiones aéreas registradas entre la noche del viernes y la jornada de este sábado.
Las fuerzas rusas ejecutaron bombardeos mediante misiles de crucero, proyectiles balísticos, bombas planeadoras y drones de ataque sobre sectores residenciales de Kiev, Zaporiyia, Odesa, Sumy y Járkov.
En Zaporiyia, dos mujeres perdieron la vida al quedar atrapadas bajo los escombros de su vivienda tras el impacto de un proyectil, según la administración militar regional. Por su parte, las autoridades locales de Sumy reportaron dos civiles fallecidos.
A su vez, el jefe regional designado por Moscú en Zaporiyia, Yevgeny Balitsky, informó a través de medios estatales rusos que los ataques nocturnos lanzados por las fuerzas ucranianas provocaron la muerte de tres personas en la franja territorial bajo ocupación de las tropas del Kremlin.
Ante el incremento de la ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reclamó mayor firmeza a la comunidad internacional. "Es fundamental que nuestros socios no olviden que Rusia está intensificando sus ataques día tras día. Si los rusos han optado por hacer sus ataques aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes para evitar que la guerra se extienda aún más", sostuvo el mandatario.
En el marco de la respuesta militar, las unidades de alcance lejano de Kiev concretaron impactos sobre la refinería de petróleo de Ilya en Krasnodar, una fábrica de componentes para misiles y artillería en Rostov, un sistema de defensa antiaérea Pantsir-S2 e infraestructura logística en el Mar Negro.