YPF aumentó el precio de la nafta y el gasoil en todo el país

La petrolera estatal aplicó una suba del 1% en sus combustibles para absorber la "volatilidad del mercado internacional". Mantendrán el valor fijado por un plazo de 45 días.
Economía25/09/2026
ypf

La empresa YPF dispuso este viernes una actualización del 1% en los precios de la nafta y el gasoil en la red de estaciones de servicio de todo el país. La medida busca ajustar las tarifas locales frente a las fluctuaciones operativas y los costos del crudo internacional, según la propia empresa.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, explicó que el incremento estará acompañado por la aplicación de un esquema de amortiguación que mantendrá congelados los valores surtidor por un período de 45 días, otorgando previsibilidad al consumo general y a las flotas de transporte.

Desde la petrolera señalaron que la actualización busca sostener el equilibrio financiero de la cadena de producción, garantizando el abastecimiento en las provincias sin trasladar variaciones bruscas a los precios finales al consumidor.

La firma ratificó además que continuará aplicando el sistema de microajustes vinculados a la cotización del petróleo Brent y el tipo de cambio oficial, garantizando la revisión periódica del mercado de combustibles.

Con esta modificación, la red de estaciones de servicio en todo el país actualizarán sus pizarras en detrimento de los consumidores, que ya vienen siento golpeados por aumentos en los combustibles, entre otras subas de servicios.

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