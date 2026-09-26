Cómo tramitar el Carnet de Manipuladores de Alimentos por primera vez o renovarlo en Río Grande
Garantizar la seguridad de los productos que consumimos a diario es clave para la salud pública. Ya sea por emprendimiento personal o trabajo en relación de dependencia en el sector gastronómico o comercial, contar con la capacitación adecuada en higiene alimentaria es un requisito indispensable para desempeñarse laboralmente en la industria.
¿Qué es el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos y para qué sirve?
El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es la documentación oficial, personal e intransferible que acredita que una persona ha completado la capacitación correspondiente en materia de higiene y seguridad alimentaria.
Marco legal: Exigido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino.
Alcance: Posee validez dentro de todo el territorio nacional.
Vigencia: 3 años a partir de su fecha de emisión.
Obligatoriedad: Requerido para cualquier persona que esté en contacto con alimentos en sus etapas de transporte, almacenamiento, preparación o venta.
Paso a paso: Cómo realizar el trámite en línea
El proceso de capacitación y obtención del carnet se gestiona de manera virtual mediante la plataforma digital oficial del Municipio de Río Grande, disponible de forma continua.
Creación de cuenta e inscripción:
Ingresar a la web municipal (
www.riogrande.gob.ar).
Ir al apartado de Bromatología y seleccionar la opción Curso - Ingreso a la Plataforma.
Registrarse creando un usuario y contraseña.
Carga de documentación personal:
Subir una imagen clara del DNI (frente y dorso).
Adjuntar una fotografía personal tipo selfie.
Capacitación y examen:
Revisar el material educativo disponible en el aula virtual.
Solicitar un turno desde la sección Turnos para rendir la evaluación en el día y horario preferido.
Validación médica y emisión:
Una vez aprobado el examen, subir la foto del certificado médico que acredite la aptitud física para manipular alimentos.
Completada la verificación, se emite el carnet correspondiente.
Contacto y consultas
Para realizar consultas sobre la cursada o resolver inconvenientes con la plataforma digital, la Dirección de Bromatología dispone de las siguientes vías de atención:
Atención telefónica: 436295
Correo electrónico: [email protected]