Cómo tramitar el Carnet de Manipuladores de Alimentos por primera vez o renovarlo en Río Grande

Garantizar la seguridad de los productos que consumimos a diario es clave para la salud pública. Ya sea por emprendimiento personal o trabajo en relación de dependencia en el sector gastronómico o comercial, contar con la capacitación adecuada en higiene alimentaria es un requisito indispensable para desempeñarse laboralmente en la industria.

¿Qué es el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos y para qué sirve?

El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es la documentación oficial, personal e intransferible que acredita que una persona ha completado la capacitación correspondiente en materia de higiene y seguridad alimentaria.

Marco legal: Exigido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino.

Alcance: Posee validez dentro de todo el territorio nacional.

Vigencia: 3 años a partir de su fecha de emisión.

Obligatoriedad: Requerido para cualquier persona que esté en contacto con alimentos en sus etapas de transporte, almacenamiento, preparación o venta.

Paso a paso: Cómo realizar el trámite en línea

El proceso de capacitación y obtención del carnet se gestiona de manera virtual mediante la plataforma digital oficial del Municipio de Río Grande, disponible de forma continua.

Creación de cuenta e inscripción: Ingresar a la web municipal ( www.riogrande.gob.ar ).

Ir al apartado de Bromatología y seleccionar la opción Curso - Ingreso a la Plataforma .

Registrarse creando un usuario y contraseña. Carga de documentación personal: Subir una imagen clara del DNI (frente y dorso).

Adjuntar una fotografía personal tipo selfie. Capacitación y examen: Revisar el material educativo disponible en el aula virtual.

Solicitar un turno desde la sección Turnos para rendir la evaluación en el día y horario preferido. Validación médica y emisión: Una vez aprobado el examen, subir la foto del certificado médico que acredite la aptitud física para manipular alimentos.

Completada la verificación, se emite el carnet correspondiente.

Contacto y consultas

Para realizar consultas sobre la cursada o resolver inconvenientes con la plataforma digital, la Dirección de Bromatología dispone de las siguientes vías de atención: