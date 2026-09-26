Cómo tramitar el Carnet de Manipuladores de Alimentos por primera vez o renovarlo en Río Grande

Conocé cómo realizar el curso oficial, rendir el examen en línea y cumplir con los requisitos para trabajar en el sector alimentario.
Tenés que saber26/09/2026

carnet alimentos

Garantizar la seguridad de los productos que consumimos a diario es clave para la salud pública. Ya sea por emprendimiento personal o trabajo en relación de dependencia en el sector gastronómico o comercial, contar con la capacitación adecuada en higiene alimentaria es un requisito indispensable para desempeñarse laboralmente en la industria.

¿Qué es el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos y para qué sirve?

El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es la documentación oficial, personal e intransferible que acredita que una persona ha completado la capacitación correspondiente en materia de higiene y seguridad alimentaria.

  • Marco legal: Exigido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino.

  • Alcance: Posee validez dentro de todo el territorio nacional.

  • Vigencia: 3 años a partir de su fecha de emisión.

  • Obligatoriedad: Requerido para cualquier persona que esté en contacto con alimentos en sus etapas de transporte, almacenamiento, preparación o venta.

Paso a paso: Cómo realizar el trámite en línea

El proceso de capacitación y obtención del carnet se gestiona de manera virtual mediante la plataforma digital oficial del Municipio de Río Grande, disponible de forma continua.

  1. Creación de cuenta e inscripción:

    • Ingresar a la web municipal (www.riogrande.gob.ar).

    • Ir al apartado de Bromatología y seleccionar la opción Curso - Ingreso a la Plataforma.

    • Registrarse creando un usuario y contraseña.

  2. Carga de documentación personal:

    • Subir una imagen clara del DNI (frente y dorso).

    • Adjuntar una fotografía personal tipo selfie.

  3. Capacitación y examen:

    • Revisar el material educativo disponible en el aula virtual.

    • Solicitar un turno desde la sección Turnos para rendir la evaluación en el día y horario preferido.

  4. Validación médica y emisión:

    • Una vez aprobado el examen, subir la foto del certificado médico que acredite la aptitud física para manipular alimentos.

    • Completada la verificación, se emite el carnet correspondiente.

Contacto y consultas

Para realizar consultas sobre la cursada o resolver inconvenientes con la plataforma digital, la Dirección de Bromatología dispone de las siguientes vías de atención:

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