Cuándo se cobra: El calendario completo de pago de jubilaciones, planes sociales y pensiones de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de octubre para todas sus prestaciones sociales y haberes previsionales.

El esquema estipulado por el organismo nacional se desplegará a lo largo del mes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 19 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignaciones con cobro único y sin distinción de DNI