Elecciones en Brasil: Bolsonaro se impone en la primera vuelta y habrá balotaje
El recuento oficial de las elecciones presidenciales de Brasil confirmó una ajustada ventaja a favor del senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) sobre el presidente en ejercicio, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores)
Al no lograr superar el umbral del 50% de los votos válidos requerido por la normativa constitucional brasileña, ambos postulantes disputarán la Jefatura del Planalto en una segunda vuelta electoral programada para las próximas semanas
Detrás de los dos contendientes principales, la nómina de candidatos en la contienda nacional se completó con el escritor Augusto Cury (Avante), quien se ubicó en el tercer lugar con el 2,90% de los sufragios (3.430.927 votos)
La estrecha diferencia de 2,17 puntos porcentuales entre Bolsonaro y Lula da Silva ratifica un escenario de profunda polarización política en la principal potencia económica de la región