Elecciones en Brasil: Bolsonaro se impone en la primera vuelta y habrá balotaje

El recuento oficial de las elecciones presidenciales de Brasil confirmó una ajustada ventaja a favor del senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) sobre el presidente en ejercicio, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) . De acuerdo con los guarismos consolidados de la junta electoral, la candidatura del referente opositor cosecha el 47,17% de las preferencias (55.854.618 votos) frente al 45,00% obtenido por el jefe de Estado (53.279.924 votos) .

Al no lograr superar el umbral del 50% de los votos válidos requerido por la normativa constitucional brasileña, ambos postulantes disputarán la Jefatura del Planalto en una segunda vuelta electoral programada para las próximas semanas .

Detrás de los dos contendientes principales, la nómina de candidatos en la contienda nacional se completó con el escritor Augusto Cury (Avante), quien se ubicó en el tercer lugar con el 2,90% de los sufragios (3.430.927 votos) . Más atrás finalizaron Renan Santos (Missão) con un 2,25% (2.666.068 votos), el gobernador Ronaldo Caiado (PSD) con un 2,19% (2.595.948 votos) y Romeu Zema (Novo) con el 0,27% de las preferencias (325.304 votos) .

La estrecha diferencia de 2,17 puntos porcentuales entre Bolsonaro y Lula da Silva ratifica un escenario de profunda polarización política en la principal potencia económica de la región , donde el caudal electoral del resto de los postulantes resultará determinante para la configuración de alianzas estratégicas de cara al balotaje .