¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil?

Las elecciones presidenciales de Brasil ingresan en su etapa decisiva. Luego de una ajustada primera jornada electoral en la que ningún postulante logró superar el umbral del 50% de los votos válidos requeridos por la legislación, los ciudadanos brasileños volverán a las urnas el domingo 25 de octubre para elegir a su próximo Jefe de Estado en la segunda vuelta.

Según los datos oficiales consolidados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 99,8% de las mesas examinadas, el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) sumó poco más de 56 millones de sufragios, superando por estrecho margen al mandatario en ejercicio, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien cosechó 53,7 millones de apoyos.

El vencedor del balotaje asumirá la conducción de una nación de 214 millones de habitantes y la mayor economía de América Latina. La contienda plantea dos proyectos contrapuestos en materia de política exterior e integración regional:

Por un lado, Flávio Bolsonaro: Aliado al expresidente estadounidense Donald Trump, un eventual triunfo del candidato del PL fortalecería la alineación estratégica de Brasil con Washington e impulsaría una agenda conservadora en materia económica y social.

En tanto, Luiz Inácio Lula da Silva: En búsqueda de su cuarto mandato no consecutivo a los 80 años, una victoria del líder del PT mantendría el distanciamiento geopolítico respecto de la capital estadounidense y profundizaría la relación comercial y estratégica con China y los bloques emergentes.

Tras la confirmación de los guarismos, Flávio Bolsonaro ofreció sus primeras declaraciones ante simpatizantes en su residencia de Brasilia. "Brasil quiere un cambio, esa es la interpretación de lo sucedido hoy. Es el fin de la era del Partido de los Trabajadores", aseveró el postulante del PL.

Por su parte, Lula da Silva enfrentará una compleja campaña de tres semanas destinada a revertir la ventaja de la primera vuelta y consolidar alianzas con los espacios políticos que quedaron fuera del balotaje.

Fechas clave y plazos del proceso electoral

El calendario dispuesto por la máxima autoridad electoral de Brasil establece los siguientes hitos para la resolución del proceso democrático: