Ataque con drones contra buques mercantes en el mar Negro provoca el hundimiento de un barco frente a las costas de Bulgaria

Dos buques mercantes fueron atacados con drones durante la madrugada de este martes en la zona económica exclusiva de Bulgaria, en el mar Negro, a unos 148 kilómetros de la costa.

Uno de los barcos terminó hundido, mientras que el segundo sufrió un incendio y debió ser evacuado. El episodio provocó un operativo de emergencia y una reunión de autoridades búlgaras para evaluar la situación.

El buque hundido sería el Alfa Watan, de bandera de Togo y propiedad de una empresa turca. La embarcación transportaba granos desde Turquía hacia Rumania.

Tras el ataque, el carguero sufrió daños que provocaron su hundimiento. Los integrantes de su tripulación permanecen desaparecidos, por lo que continúa la búsqueda en la zona.

El segundo buque atacado, identificado como Able, navegaba bajo bandera de Palaos y también sería de propiedad turca. Tras ser alcanzado por los drones se produjo un fuerte incendio que obligó a sus 18 tripulantes a abandonar la embarcación.

Los marineros fueron rescatados por un buque que acudió al lugar. Algunos de ellos resultaron heridos y fueron trasladados hacia Varna, donde reciben asistencia.

El director del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Varna, Rumen Nikolov, confirmó el estado de las embarcaciones y la intervención de los equipos de emergencia.

The situation in the Black Sea is increasingly concerning. Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea. This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast. While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning. Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026

Bulgaria convocó a una reunión de emergencia

El Gobierno búlgaro confirmó que los dos barcos fueron atacados dentro de la zona económica exclusiva del país y convocó a una reunión de emergencia con representantes de los ministerios de Defensa, Interior, Transporte y Medio Ambiente, además de autoridades de la Presidencia y organismos de seguridad.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, encabezó el encuentro y condenó el ataque, al que calificó como una violación del derecho internacional.

Hasta el momento, las autoridades búlgaras no atribuyeron oficialmente la responsabilidad del ataque a Rusia, Ucrania ni a ningún otro país o grupo.

El origen de los drones y las circunstancias en las que fueron atacados los buques permanecen bajo investigación.

Según los primeros reportes, se trata del primer ataque de este tipo registrado en la zona económica exclusiva de Bulgaria, lo que elevó la preocupación de las autoridades por la seguridad de la navegación comercial en el mar Negro.