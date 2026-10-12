La OTAN aseguró que está preparada para responder a un ataque ruso

general estadounidense Alexus Grynkewich | Foto: AP

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró que está preparada para responder militarmente ante una eventual agresión rusa, en un contexto de creciente preocupación en Europa por las actividades encubiertas atribuidas a Moscú y la posibilidad de que ponga a prueba las defensas de la alianza.

El comandante supremo aliado de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó el lunes en Varsovia que la organización está “lista para luchar esta noche” si se produce un ataque contra alguno de sus miembros.

Durante su intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia, Grynkewich presentó lo que definió como la “Teoría de la Victoria” de la alianza. Según explicó, una eventual respuesta combinaría sensores, sistemas autónomos y fuerzas militares para frenar cualquier agresión.

El jefe militar describió una respuesta coordinada de fuerzas terrestres, navales y aéreas, con el objetivo de impedir que Rusia ocupe territorios y pueda mantener posiciones militares en caso de una confrontación.

No obstante, Grynkewich aclaró que no considera que una guerra sea inminente ni inevitable. En ese sentido, sostuvo que la preparación militar y el mantenimiento de canales de comunicación son herramientas necesarias para preservar la paz y evitar que los malentendidos deriven en un conflicto.

Preocupación por las operaciones encubiertas

Las advertencias se producen mientras distintos países europeos alertan sobre un aumento de las actividades encubiertas atribuidas a Rusia. Entre los episodios mencionados figuran un ataque incendiario contra una empresa de defensa en Estonia y un intento fallido de atacar un avión ucraniano en un aeropuerto alemán.

En ese escenario, funcionarios europeos advierten sobre la posibilidad de que Moscú intente poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN mediante operaciones encubiertas o una incursión militar limitada.

Grynkewich no detalló qué tipo de ataque específico contempla la alianza, dónde podría producirse ni qué fuerzas se utilizarían. Su mensaje estuvo centrado en la preparación militar y en la capacidad de respuesta conjunta ante una eventual agresión.