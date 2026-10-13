Ciberataque masivo a supermercados en Europa y EE.UU.: hackearon sistemas de refrigeración y provocaron pérdidas millonarias

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Un ciberataque de escala internacional provocó graves perturbaciones operativas en destacadas cadenas de supermercados de Europa y Estados Unidos, afectando tanto la infraestructura de refrigeración de cientos de locales comerciales como las plataformas de venta por internet de marcas líderes del sector.

En Francia, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, confirmó ante el Parlamento que aproximadamente 700 de las 10.000 tiendas del país sufrieron el impacto directo de la vulneración. Aunque el funcionario descartó riesgos en el abastecimiento general de víveres, advirtió que el episodio "afecta directamente a nuestra seguridad alimentaria" y calificó lo sucedido como "una llamada de atención para todos".

La fiscalía de París, a través de su unidad especializada en ciberdelincuencia, inició una investigación a gran escala para determinar el alcance exacto de los daños. Entre las consecuencias evaluadas figuran toneladas de alimentos en estado de descomposición e incidentes por sobrecalentamiento. Según reportes de la cadena BFM-TV, los atacantes tomaron el control de las heladeras industriales para forzar ciclos continuos de descongelamiento y elevar las temperaturas de las cámaras frigoríficas hasta los 50 grados Celsius.

El grupo francés Groupement Mousquetaires, operador de más de 4.000 sucursales en el continente europeo, detalló que 300 de sus comercios bajo las marcas Intermarché y Netto resultaron afectados, manteniendo varios mostradores de congelados fuera de servicio.

En forma paralela, el holding holandés Ahold Delhaize informó que se encuentra abocado a la restitución de sus sistemas informáticos tras desactivar sus redes por razones de seguridad. Si bien la compañía aclaró que sus sucursales físicas —incluyendo Albert Heijn en Países Bajos, Delhaize en Bélgica y las cadenas Stop & Shop, Food Lion y Giant en Estados Unidos— permanecen abiertas al público, sus sitios web y canales de venta digital continúan fuera de línea, asegurando hasta el momento que no hay evidencias de filtración de datos de clientes o empleados.