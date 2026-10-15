Gonzalo Ferro: "El Diputado Agustín Tita volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesión"

El secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro, cuestionó al diputado nacional por Tierra del Fuego, Agustín Tita (Unión por la Patria) por su ausencia en una sesión de la Cámara de Diputados en la que la oposición pretendía debatir la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y otros proyectos vinculados con el endeudamiento y la mora.

A través de sus redes sociales, el funcionario municipal acusó al legislador fueguino de favorecer al oficialismo nacional al no presentarse en el recinto. “El diputado Agustín Tita volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesión”, sostuvo Ferro.

La sesión convocada por la oposición fracasó por falta de quórum, lo que impidió tratar los proyectos previstos. De esta manera, el oficialismo consiguió evitar que avanzara el debate parlamentario sobre el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei.

Ferro calificó al DNU 70/23 como “el más extenso y más inconstitucional de Milei” y cuestionó sus consecuencias sobre distintos sectores de la economía y la sociedad. Entre los puntos que señaló se encuentran la apertura comercial, la desprotección de la industria nacional, los cambios en los derechos de consumidores, inquilinos y trabajadores, la posibilidad de vender tierras rurales a extranjeros y la desregulación de la medicina prepaga.

El funcionario también trasladó sus críticas al escenario provincial y vinculó el posicionamiento de los representantes nacionales con la situación política y económica de Tierra del Fuego. “Mientras tanto, el puerto de Ushuaia sigue intervenido. Los servicios públicos provinciales se caen. Promueven más impuestos al sector privado en medio de la crisis que atraviesa la provincia”, expresó.

Finalmente, Ferro cuestionó el vínculo político entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente Javier Milei, al considerar que sus consecuencias perjudican a Tierra del Fuego. “El acuerdo Melella-Milei sigue perjudicando a Tierra del Fuego”, afirmó.

Las declaraciones del funcionario riograndense suman un nuevo capítulo a las diferencias políticas en torno al posicionamiento de los representantes fueguinos en el Congreso y al impacto de las medidas del Gobierno nacional sobre la industria, los derechos sociales y la economía provincial.