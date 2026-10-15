Pelloli acompañó la Marcha Federal Universitaria en Ushuaia y reclamó el cumplimiento de la ley

El concejal de Ushuaia, Nicolás Pelloli, estuvo presente en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y destacó la participación de distintos sectores de la comunidad en la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves en la capital fueguina.

A través de sus redes sociales, el edil sostuvo que la movilización volvió a poner en evidencia el reclamo de las comunidades educativas frente al Gobierno nacional. Según expresó, ya transcurrieron 352 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. “Salimos otra vez a las calles. Es la quinta marcha y ya van 352 días sin que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que votó el Congreso”, manifestó.

El concejal del Partido Justicialista también destacó el acompañamiento que recibió la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) durante la jornada y remarcó la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, vecinos, asociaciones, sindicatos, la CGT y distintas instituciones.

En ese sentido, sostuvo que la universidad fueguina continúa movilizada y cuenta con el respaldo de diferentes sectores de la sociedad. “La UNTDF sigue en lucha y no está sola”, expresó el edil, al destacar la presencia de la comunidad en defensa del financiamiento universitario.

Pelloli cerró su mensaje con una consigna vinculada con la educación pública y la soberanía nacional: “La universidad pública, la soberanía y la ciencia no se venden, se defienden”.

La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolló en distintas ciudades del país con reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades nacionales y el sistema científico.