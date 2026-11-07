Detuvieron al expresidente Santiago Peña tras su destitución por la crisis de Ueno Bank

Santiago Peña junto a sus abogados horas antes de ser destituido y detenido

🔊 Versión en audio ▶ Escuchar noticia ⏹ Detener

La crisis financiera desatada por el cierre de Ueno Bank derivó en un fuerte cimbronazo político en Paraguay. El expresidente Santiago Peña quedó detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía, pocas horas después de ser destituido por el Senado en un juicio político. La medida también alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado se desempeñaba como titular del Banco Central paraguayo.

La Policía Nacional informó que Peña “ya se encuentra oficialmente detenido” en su residencia, en cumplimiento de la orden emitida por el Ministerio Público por una investigación vinculada a una presunta lesión de confianza.

La disposición fue dictada minutos después de que el Senado aprobara su remoción del cargo, con 44 votos a favor y una ausencia, en una cámara integrada por 45 miembros. La destitución se produjo tres días después de la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero, según la información difundida.

La orden fiscal, dirigida al comandante de la Policía Nacional, establece que el exmandatario permanezca bajo arresto domiciliario hasta ser puesto a disposición de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en Asunción.

Alliana prometió compensar a los afectados

Tras asumir la Presidencia, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente de Peña, se refirió a las consecuencias del cierre de la entidad bancaria y aseguró que los clientes afectados recibirán una compensación.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, afirmó el nuevo mandatario durante el acto de traspaso de mando, en el que recibió la banda y el bastón presidenciales.

La promesa de compensación se produce en medio de la incertidumbre por el destino de los fondos de millones de clientes y de una crisis que ya tuvo consecuencias institucionales y judiciales en el país.

Además de la detención domiciliaria de Peña, la Fiscalía dispuso la de Carlos Carvallo Spalding, quien había estado al frente del Banco Central de Paraguay hasta el martes anterior.