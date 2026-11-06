"No le vamos a dar el lujo de exiliarse": Daniele pidió retener el pasaporte de Luis Caputo

Foto: Ministro de Economía Luis Caputo | Der. Mario Daniele, ex intendente de Ushuaia y ex senador por Tierra del Fuego

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El exsenador nacional y exintendente de Ushuaia, Mario Daniele, difundió este viernes un comunicado en el que expresó su preocupación por el deterioro de los indicadores financieros del país y solicitó públicamente que la Justicia evalúe disponer la retención preventiva del pasaporte del ministro de Economía, Luis Caputo.

Con una extensa trayectoria en la política fueguina que incluye su paso como concejal, jefe comunal de la capital provincial, titular del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y senador nacional entre 2001 y 2007, el dirigente justicialista fundamentó su pedido en el incremento del riesgo país, los antecedentes de crisis en la Argentina y los recientes acontecimientos políticos y bancarios de la región.

"El riesgo país superó esta semana los 900 puntos básicos. En julio estaba en torno a los 400: en cuatro meses se duplicó y se acerca a la zona que los mercados asocian con el default", advirtió Daniele en el documento. El indicador cerró el jueves en 925 puntos, lo que representa un alza superior al 120% desde el 10 de julio. El exlegislador recordó que, durante julio de 2001, pocos meses antes del "corralito", el riesgo país oscilaba entre 1.062 y 1.629 puntos.

Las críticas a Caputo y el fantasma de 2001

En su texto, Daniele vinculó la situación actual con el colapso económico de diciembre de 2001 y dirigió sus críticas hacia el titular del Palacio de Hacienda. "El mismo ministro, la misma receta y el mismo destino. Ya nos fundió una vez. No le podemos dar la oportunidad de hacerlo dos veces", afirmó.

El exsenador también hizo referencia a la crisis del banco paraguayo Ueno, que derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña, y advirtió sobre las consecuencias sociales de las restricciones a los ahorros. "Los ahorristas paraguayos estarían por vivir lo que los argentinos vivimos en 2001", expresó. Asimismo, citó el caso de la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro para argumentar que "las medidas judiciales, cuando llegan tarde, no sirven".

El pedido para que retengan el pasaporte a Caputo

El planteo central del comunicado es la solicitud a las autoridades judiciales para que evalúen una medida cautelar sobre el documento del ministro. "Con el fin de preservar a los argentinos, solicito a las autoridades judiciales competentes que evalúen, de manera preventiva, la retención del pasaporte del ministro de Economía, Luis Caputo", manifestó.

Según explicó, el objetivo es que, "si en el futuro correspondiera determinar responsabilidades por las consecuencias de esta política económica, pueda responder ante la Justicia argentina". Finalmente, el dirigente fueguino lanzó una dura advertencia: "Caputo ya fundió a la Argentina una vez. No le vamos a dar el lujo de exiliarse mientras los argentinos volvemos a pagar la cuenta".