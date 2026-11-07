Murió un poderoso jefe de una banda haitiana tras un ataque con drones

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Un jefe de una organización criminal que opera en el área metropolitana de Puerto Príncipe murió tras resultar herido durante un ataque con drones realizado por las fuerzas del orden de Haití. Se trata de Mathias Sainthil, identificado por medios locales como cabecilla de la banda Boston, que actúa en el sector del mismo nombre y en la zona vecina de Carrefour Drouillard, en la comuna de Cité-Soleil.

La muerte fue confirmada este viernes 6 de noviembre por el Gobierno haitiano. El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, se refirió al operativo a través de su cuenta de X, aunque sin identificar al hombre fallecido. "Un jefe de banda menos. La lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación. Las bandas ya no pueden dormir tranquilas", escribió el funcionario.

Según la información difundida por medios locales, Sainthil había sido blanco de un ataque con un dron kamikaze durante la noche del jueves. El dispositivo impactó contra el vehículo en el que se desplazaba y la operación también provocó la muerte de otros integrantes de la organización.

El episodio fue señalado como un hecho inédito en el país, ya que sería la primera vez que un jefe de una banda armada muere durante una operación con drones de las fuerzas del orden haitianas.