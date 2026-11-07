EE.UU. atacó un buque comercial en el golfo de Omán por intentar violar el bloqueo contra Irán

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron este sábado un buque comercial en el golfo de Omán por presuntamente intentar violar el bloqueo marítimo impuesto contra Irán, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) en un comunicado.

El ataque se produjo contra el carguero M/V Huda, que navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves. Una aeronave militar estadounidense disparó municiones de precisión contra la popa de la embarcación, dejándola "inhabilitada", de acuerdo con el parte oficial difundido por el Centcom.

Según la versión de EE.UU, la tripulación civil del buque "ignoró repetidas advertencias e intentó violar el bloqueo contra Irán en múltiples ocasiones". Antes del impacto, las fuerzas estadounidenses ordenaron a los tripulantes evacuar las áreas designadas como blanco.

El comunicado añade que el carguero intentaba salir de las aguas regionales después de haber recalado en un puerto iraní.

El Centcom no precisó la condición de la tripulación ni la magnitud de los daños sufridos por la nave.

El organismo militar destacó que continúa aplicando "estrictamente" el bloqueo naval contra Irán. Desde julio, las fuerzas estadounidenses han redirigido a 147 buques comerciales que acataron las órdenes y han inutilizado a cinco buques mercantes que se negaron a cumplir.

Además, el Centcom señaló que previamente destruyó 10 petroleros comerciales iraníes que, según su acusación, formaban parte de una "red clandestina multimillonaria" operada por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).