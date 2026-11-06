2026 será el segundo año más cálido registrado y superará por primera vez el umbral de 1,5 °C

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La temperatura media mundial de 2026 superará con "prácticamente total certeza" los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial. El dato fue confirmado este viernes por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Unión Europea, que le asignó a este escenario más de un 99% de probabilidad.

De acuerdo con el modelo estadístico del organismo, la anomalía térmica de este año se ubicará en un rango de entre 1,56 °C y 1,61 °C. De esta manera, 2026 se convertirá en el segundo año natural en superar el umbral de calentamiento global, después de 2024. El informe también señala que existe un 20% de probabilidades de que este año iguale o incluso supere a 2024 como el más cálido jamás registrado.

Copernicus advirtió además que la media de los últimos cuatro años (2023-2026) superará el límite de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París, una marca que los científicos consideraban crítica para evitar los peores impactos del cambio climático.

El informe mensual del organismo reveló que el mes pasado fue el octubre más cálido a nivel global desde que existen registros. La temperatura media del aire en superficie alcanzó los 1,75 °C por encima de la era preindustrial (definida como el período 1850-1900). Se trató, además, del tercer mes consecutivo en el que se superó el umbral de 1,5 °C.

El organismo atribuyó el fenómeno a la combinación de dos factores. Por un lado, la actividad humana, que mantiene una tendencia de calentamiento sostenida. Por el otro, un "El Niño excepcionalmente fuerte", que está añadiendo aún más calor a una atmósfera ya alterada.