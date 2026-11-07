Ushuaia | Declararon inimputable al hombre investigado por intentar raptar a una niña

Una cámara de seguridad registró cuando el sujeto intentó ingresar al CIEU rompiendo el vidrio de la puerta principal

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El Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur declaró inimputable al hombre investigado por intentar llevarse por la fuerza a una niña, en un episodio ocurrido el pasado 2 de noviembre en inmediaciones de un establecimiento educativo de Ushuaia.

La resolución dispuso además su internación inmediata en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, con custodia policial, luego de que una evaluación interdisciplinaria de profesionales forenses advirtiera un riesgo cierto e inminente para su propia integridad y la de otras personas.

La decisión judicial abarca tres investigaciones que fueron unificadas a pedido del Ministerio Público Fiscal por su vinculación. Una de ellas se inició a partir de la denuncia del padre de la niña por un presunto caso de grooming, mientras que otra estuvo relacionada con amenazas enviadas a un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de primer año del colegio.

La tercera causa se originó por el intento de llevarse por la fuerza a la menor y los daños ocasionados en la puerta del establecimiento educativo.

De acuerdo con lo determinado por el Juzgado, los hechos investigados y la participación del hombre quedaron acreditados. Las conductas fueron encuadradas como grooming, amenazas, tentativa de rapto, daños y amenazas coactivas, en un contexto de violencia de género.

Sin embargo, el informe elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales forenses concluyó que el hombre presentaba un padecimiento de salud mental que, al momento de los hechos, le impedía comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.

En función de esa evaluación, la Justicia lo declaró inimputable y dictó su sobreseimiento, conforme al artículo 34, inciso 1º, del Código Penal.

La decisión implica que, aunque la Justicia tuvo por acreditados los hechos y su intervención, no corresponde imponerle una condena penal debido a su estado de salud mental al momento de cometerlos.

Internación y medidas de seguridad

Ante el riesgo señalado por los profesionales forenses, el Juzgado ordenó su internación inmediata en el Hospital Regional Ushuaia. Permanecerá allí bajo custodia policial hasta que el psiquiatra forense disponga el alta.

Durante ese período, quedará a disposición del Juzgado de Ejecución, organismo que tendrá a su cargo la supervisión de las medidas de seguridad ordenadas.

Además, se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a la Defensoría Pública y a la Asesoría de Incapaces.