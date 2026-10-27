El FMI alcanzó un "acuerdo técnico" con Argentina y el desembolso de US$900 millones se definirá en diciembre

Foto: Ministro de Economía Nicolás Caputo y la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva | Archivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del organismo, un paso que encamina al país a recibir un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

Según el comunicado difundido por el FMI este martes, el organismo sostuvo que "las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa".

El entendimiento todavía requiere la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI, que analizaría la revisión a principios de diciembre, de acuerdo con lo informado por el organismo. Una vez que ello suceda, se destrabará el desembolso pendiente por US$900 millones, equivalentes a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

La aprobación del Directorio no llegaría antes de un vencimiento clave: el Gobierno debe afrontar un pago de intereses con el organismo por alrededor de US$800 millones. Por ese motivo, el desembolso no estaría disponible para cubrir esa obligación.

El FMI destacó que, pese a ese compromiso, el programa “continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”.