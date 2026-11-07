Papa León XIV en Argentina: Transmitirán la misa del Papa en la parroquia María Auxiliadora de Ushuaia

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La parroquia María Auxiliadora de Ushuaia será punto de encuentro para los fieles que deseen seguir la primera misa que el papa León XIV celebrará en la Argentina. La cita es para este lunes 9 de noviembre a las 11 horas, en el templo ubicado en la calle Transporte Villarino 450, en el barrio Solier.

Bajo la consigna "Nos encontramos en la parroquia para ver la primera misa del papa León XIV en Argentina", la comunidad difundió la invitación abierta a vecinos de la ciudad.

La propuesta apunta a ofrecer un espacio para acompañar la transmisión y compartir un momento de oración y comunión eclesial, especialmente para aquellos que no pueden trasladarse hasta el lugar de la celebración en Buenos Aires. El encuentro está pensado para familias, jóvenes y adultos.