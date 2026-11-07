Buque de la Armada Argentina zarpó hacia Ushuaia para luego patrullar junto a Chile

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El aviso ARA "Bahía Agradable" soltó amarras este viernes desde el muelle de la Base Naval Mar del Plata para iniciar su despliegue en la XXIX Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), una operación conjunta con la Armada de Chile que se desarrollará entre el 15 de noviembre y el 31 de marzo del próximo año.

La ceremonia previa a la zarpada estuvo presidida por el jefe del Estado Mayor del Comando del Área Naval Atlántica (ANAT), capitán de navío Sergio Fabián Ciminari, acompañado por el comandante de la División Patrullado Marítimo, capitán de navío Roberto Orlando Lovera. También asistieron titulares de destinos y familiares que se acercaron al muelle para despedir a la tripulación.

Durante el acto, el guardiamarina Mario Rodrigo Romero dio lectura a una alocución en la que destacó el perfil de la fuerza desplegada. "Esta importante misión será cumplida por una dotación integrada por 60 hombres y mujeres, a la que se sumará una dotación complementaria de 20 efectivos, todos ellos animados por los valores que distinguen al marino militar argentino: el profesionalismo, la vocación de servicio, el espíritu de sacrificio y el profundo compromiso con la Patria", señaló.

El comandante de la unidad, capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini, informó al jefe de Estado Mayor del ANAT el "listo a zarpar". La ceremonia finalizó con la entonación de la Marcha de la Armada, interpretada por la Banda de Música del Comando del ANAT, y el buque hizo sonar su sirena en un tradicional saludo que fue respondido por las demás unidades apostadas en la dársena.

Escala y objetivo de la misión

Antes de poner rumbo definitivo hacia el sur, el "Bahía Agradable" realizará una escala logística en la Base Naval Puerto Belgrano. Allí embarcará material y personal del Servicio de Salvamento de la Armada y elementos de la Infantería de Marina que serán trasladados a Ushuaia.

En su alocución, el guardiamarina Romero también expresó un reconocimiento a la Intendencia Naval y al Arsenal Naval Mar del Plata por su labor en la puesta a punto del buque. "Trabajaron con dedicación y profesionalismo en las tareas de aprovisionamiento, mantenimiento, reparación y puesta a punto de los distintos sistemas de máquinas y auxiliares del buque", expresó.

La PANC se divide en cuatro etapas y cuenta con la participación de una unidad naval de la Armada Argentina y otra de la Armada de Chile, que se alternan entre las funciones de Buque de Servicio Antártico y Buque de Apoyo Antártico. El propósito de la operación es otorgar seguridad a la navegación y a la vida humana mediante tareas de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, además del control y combate de la contaminación al sur del paralelo 60ºS, en cumplimiento del Tratado Antártico.