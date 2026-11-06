La Cámara de Comercio de Ushuaia pidió acuerdos entre propietarios e inquilinos para evitar cierres de locales

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La Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia convocó a propietarios, comerciantes e inmobiliarias a abrir instancias de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan sostener los alquileres comerciales y evitar el cierre de establecimientos en la ciudad.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que la pérdida de rentabilidad y el incremento de los costos fijos representan una dificultad creciente para numerosos comercios, que deben afrontar sus obligaciones mensuales en un contexto económico complejo.

La Cámara señaló que detrás de cada establecimiento hay puestos de trabajo, inversiones y familias que dependen de la continuidad de la actividad. Al mismo tiempo, reconoció que para muchos propietarios el alquiler constituye una fuente de ingresos fundamental, por lo que consideró necesario encontrar alternativas que contemplen la situación de ambas partes.

Entre las propuestas, planteó la posibilidad de acordar renovaciones con valores sostenibles, aplicar ajustes escalonados, flexibilizar los plazos de pago y revisar los intereses por mora, de acuerdo con las particularidades de cada contrato.

También propuso establecer planes de pago para aquellos comerciantes que acumulen deudas, con el objetivo de regularizar las obligaciones sin comprometer la continuidad de los locales.

La entidad convocó además a los inquilinos a comunicar con anticipación las dificultades para cumplir con los pagos y presentar propuestas concretas, mientras que pidió a las inmobiliarias y administradores de propiedades que faciliten el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

Desde la Cámara remarcaron que los acuerdos entre propietarios y comerciantes pueden contribuir a preservar las relaciones contractuales y brindar mayor previsibilidad en un escenario de dificultades para el sector. "Reconocemos también que, para muchos propietarios, el alquiler constituye una fuente de ingresos fundamental. Por eso, entendemos que alcanzar acuerdos sostenibles y posibles de cumplir beneficia a ambas partes, brinda previsibilidad y contribuye a preservar las relaciones contractuales", sostuvo la institución, que vinculó la continuidad de los comercios con la preservación del empleo, las inversiones y las oportunidades económicas para Ushuaia.