España declara la emergencia social en Canarias por la llegada masiva de migrantes

Inmigrantes ingresando en "El Hierro" y siendo asisitido por la flota de Salvamento Marítimo de España

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La crisis migratoria en España volvió a encender las alarmas. La llegada masiva de embarcaciones a las Islas Canarias desbordó la capacidad de acogida y los servicios públicos del archipiélago, lo que obligó al Gobierno regional a declarar la emergencia social y a reclamar una intervención inmediata del Estado central.

Según los datos oficiales revelados por la cadena EuroNews, 4.587 migrantes arribaron a las costas canarias en apenas seis días a bordo de 49 embarcaciones. Un total de 35 de esos cayucos llegaron directamente a la isla de El Hierro, que en las últimas cinco semanas acumuló la llegada de más de 8.000 personas, una cifra que supera ampliamente la capacidad logística de la zona.

Ante este escenario, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo una conversación con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a quien le trasladó "la gravedad de la situación" y el "creciente malestar" de la población local. Como resultado del encuentro, Sánchez se comprometió a convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración para el próximo martes, que se celebrará en el Palacio de La Moncloa.

Clavijo fue enfático al reclamar una respuesta coordinada. "Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del Estado", sostuvo.

El colapso de los servicios y el pedido a Europa

Las autoridades locales de El Hierro reclamaron más personal y medios para los servicios de emergencia, sanitarios y de acogida, además de una mayor coordinación para trasladar a los migrantes hacia otras islas con mayor infraestructura. "Entra más gente de la que podemos derivar a Tenerife y Gran Canaria", advirtió el presidente insular, Alpidio Armas.

La presión no cede. En menos de 24 horas, 743 personas alcanzaron las costas canarias en siete embarcaciones, de las cuales 600 llegaron a El Hierro en seis cayucos, uno de ellos con hasta 205 ocupantes. Para aliviar la saturación, las autoridades dispusieron el traslado de alrededor de un millar de personas hacia Tenerife en ferris, y se prevé que a partir de la próxima semana se establezcan dos frecuencias diarias de servicios especiales.