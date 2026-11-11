Tierra del Fuego

Tolhuin se prepara para una nueva edición de los "autos locos"

El evento se realizará el domingo 15 de noviembre en la Plaza Cívica. Organizado por el Moto Club y el Club Deportivo Kamuk, premiará al auto más rápido y al más creativo.
autos locos5
🔊
Versión en audio

Tolhuin vivirá una nueva edición de los autos locos el próximo domingo 15 de noviembre. Bajo el nombre de  "Gran Carrera de Gravity Cars", el evento volverá a combinar la creatividad, ingenio y velocidad en la Plaza Cívica de la ciudad.

La competencia es impulsada por el Moto Club Tolhuin y el Club Deportivo Kamuk, con el acompañamiento del Municipio local. Durante los preparativos, integrantes de ambas instituciones recorrieron el circuito y realizaron pruebas en el terreno para ultimar los detalles de la organización.

A diferencia del deporte motor tradicional, la atracción principal de los "autos locos" es el diseño de los vehículos. Los participantes pondrán a prueba sus propias creaciones y habrá premios tanto para el auto más rápido como para el más creativo, reconociendo el desempeño en la pista y el ingenio de cada proyecto.

El evento también está pensado para el disfrute del público. Las familias y grupos de amigos podrán acercarse a la plaza para elegir su vehículo favorito y alentar a los competidores durante las carreras.

Las inscripciones para quienes deseen participar con su propio auto loco ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden comunicarse al 2901 46-8712 para obtener información y registrarse.

autos locos3

¿Qué siente con esta noticia?

Su reacción ayuda a nuestra redacción a comprender mejor la actualidad

USHUAIA 24 COMUNIDAD
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo más visto en U24
Las noticias más leídas

Newsletter

Este sitio está protegido por reCAPTCHA.

+

Te recomendamos estas noticias


Llegamos a 1 de cada 5 habitantes
Potenciamos tu marca • Espacio Publicitario
Consúltanos: