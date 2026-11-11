Tolhuin se prepara para una nueva edición de los "autos locos"

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Tolhuin vivirá una nueva edición de los autos locos el próximo domingo 15 de noviembre. Bajo el nombre de "Gran Carrera de Gravity Cars", el evento volverá a combinar la creatividad, ingenio y velocidad en la Plaza Cívica de la ciudad.

La competencia es impulsada por el Moto Club Tolhuin y el Club Deportivo Kamuk, con el acompañamiento del Municipio local. Durante los preparativos, integrantes de ambas instituciones recorrieron el circuito y realizaron pruebas en el terreno para ultimar los detalles de la organización.

A diferencia del deporte motor tradicional, la atracción principal de los "autos locos" es el diseño de los vehículos. Los participantes pondrán a prueba sus propias creaciones y habrá premios tanto para el auto más rápido como para el más creativo, reconociendo el desempeño en la pista y el ingenio de cada proyecto.

El evento también está pensado para el disfrute del público. Las familias y grupos de amigos podrán acercarse a la plaza para elegir su vehículo favorito y alentar a los competidores durante las carreras.

Las inscripciones para quienes deseen participar con su propio auto loco ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden comunicarse al 2901 46-8712 para obtener información y registrarse.