Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en Tierra del Fuego
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este martes 10 de noviembre en toda la provincia de Tierra del Fuego. El aviso se mantendrá a lo largo de la jornada.
De acuerdo con el informe oficial, el área se verá afectada por vientos del sector Oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.
Ante este escenario, la Secretaría de Protección Civil solicitó a la población tomar precauciones: evitar las actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento y respetar las indicaciones de las autoridades.
Para reportar cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 911 y 103.
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