Alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en Tierra del Fuego

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este martes 10 de noviembre en toda la provincia de Tierra del Fuego. El aviso se mantendrá a lo largo de la jornada.

De acuerdo con el informe oficial, el área se verá afectada por vientos del sector Oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

Ante este escenario, la Secretaría de Protección Civil solicitó a la población tomar precauciones: evitar las actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por el viento y respetar las indicaciones de las autoridades.

Para reportar cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 911 y 103.