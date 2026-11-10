Tierra del Fuego

Ushuaia avanza con la pavimentación de 25 cuadras en la calle De los Ñires

Los equipos municipales colocaron asfalto en media calzada y utilizaron 215 toneladas de material. La obra, financiada por contribución por mejoras, incluye cordón cuneta, badenes y desagües pluviales.

Los ñires

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La Municipalidad de Ushuaia continúa con los trabajos de pavimentación en la calle De los Ñires, una obra que abarca aproximadamente 25 cuadras y se ejecuta a través del sistema de contribución por mejoras, con el aporte de los frentistas beneficiarios.

Durante la jornada de este martes, los equipos municipales avanzaron con la colocación de asfalto en media calzada para vincular la nueva traza con el pavimento ya existente. Para estas tareas se utilizaron 215 toneladas de material asfáltico.

La intervención contempla la pavimentación de unos 2.400 metros cuadrados. Además, incluye trabajos complementarios de cordón cuneta, badenes e infraestructura pluvial, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la conectividad del sector.

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