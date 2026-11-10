Simulacro inédito en Ushuaia: probarán por primera vez un protocolo por riesgo de tsunami

Foto: Archivo U24

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La ciudad de Ushuaia vivirá este miércoles un operativo sin precedentes. A partir de las 9 de la mañana, Defensa Civil coordinará el primer simulacro de evacuación que incorpora una hipótesis de riesgo por tsunami en el sector costero, una práctica que se sumará al tradicional ejercicio sísmico que se realiza en los establecimientos escolares.

El ejercicio principal abarcará un polígono delimitado de la ciudad en el que funcionan 13 instituciones educativas. A diferencia de los simulacros habituales, donde la comunidad escolar se desplaza a sus puntos de encuentro tradicionales, los colegios de esta zona deberán evacuar hacia la calle Gobernador Paz —definida como "Cota 30"— o hacia sectores elevados como la calle Kuanip, establecidos como parámetros de seguridad ante un eventual avance del mar.

El director de Defensa Civil municipal, Cristian Álvarez, explicó -en Radio Provincia Ushuaia- que el operativo desplegará a más de 150 efectivos de Bomberos, Policía Provincial, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y el Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM4). También participarán de forma voluntaria empresas privadas y paseos comerciales, como las sucursales de La Anónima, el supermercado La Costa y el Paseo del Fuego.

"El simulacro se realiza como todos los años en toda la población escolar, solo que este año tiene la particularidad de que se suma una nueva hipótesis de riesgo, que es la de tsunami", detalló Álvarez. Y precisó: "Las 13 instituciones que generalmente van a su punto de encuentro por sismo, en este caso irán a Cota 30, que es la zona segura determinada en altura".

El sustento científico y el rol de la población

Álvarez explicó que la incorporación de esta hipótesis responde a estudios científicos recientes realizados junto al Centro Nacional de Alerta de Maremotos de Chile (SENAPRED) y el CADIC. Si bien históricamente se consideraba improbable un evento de este tipo en el Canal Beagle, los análisis determinaron que el riesgo, aunque calificado como "bajo", existe. Los modelos indican que una eventual marejada sísmica no generaría olas de gran altura, pero sí un desplazamiento de agua de aproximadamente un metro que podría avanzar entre 8 y 10 metros sobre la trama urbana costera.

Además del ejercicio en el polígono costero, la red escolar de la ciudad cumplirá con el simulacro de sismo anual en los tres turnos programados para las 9:00, 15:00 y 20:00 horas. Desde el organismo solicitaron a la población mantener la calma ante el despliegue de las sirenas y el tránsito de los equipos de emergencia.

"Va a haber gente de las fuerzas de seguridad haciendo un barrido por la zona. Si bien no es obligatorio, es buenísimo que la población que esté caminando por el sector se sume y vaya hacia la zona segura", concluyó el funcionario, quien remarcó que la preparación de los vecinos es lo que marca la diferencia ante este tipo de eventos.