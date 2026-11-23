Más de 500 personas trabajaron en la puesta en valor de plazas y espacios públicos de Ushuaia
Trabajadores municipales, organizaciones y agrupaciones realizaron tareas de pintura, corte de pasto y reparación de juegos.
Versión en audio
Lo más visto en U24
Las noticias más leídas
Apertura del cabotaje a buques extranjeros: qué cambia y cómo puede impactar en los puertos
Tierra del Fuego ampliará su demanda ante la Corte Suprema por la intervención del Puerto de Ushuaia
GTA 6 arrasa con ventas récord en consolas y crece la expectativa por su lanzamiento en PC en 2027
Llega el operativo de salud visual gratuito para niños y adolescentes en Tierra del Fuego
Villarruel cruzó a Quirno por relativizar el cierre de pymes y le reclamó por los gastos de Cancillería