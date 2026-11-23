La Municipalidad de Ushuaia desplegó una jornada simultánea de mantenimiento y recuperación en distintos espacios públicos de la ciudad. La actividad contó con la participación de más de 500 personas, entre trabajadores municipales, organizaciones y agrupaciones que se sumaron a las tareas.

El operativo involucró a todas las áreas del Municipio. Los equipos realizaron intervenciones que incluyeron corte de pasto, reparación de juegos infantiles, pintura, recuperación de areneros y bancos, tareas de parquización, trabajos de soldadura y acondicionamiento de cercos perimetrales en plazas y parques de la ciudad.

En paralelo, la iniciativa trascendió los límites de la capital fueguina. Organizaciones de Tolhuin y Río Grande replicaron la jornada en sus respectivas localidades, realizando tareas de puesta en valor en distintos puntos de la provincia.

Desde el Municipio indicaron que estas jornadas tendrán continuidad durante las próximas semanas, con el objetivo de seguir recuperando los espacios de recreación que utilizan diariamente las familias.