Brasil tiene 77 muertos y 2.915 contagiados de coronavirus

A un mes del primer enfermo por coronavirus, Brasil registró que existen 77 muertos por el Covid 19 y 2915 personas contagiadas, mientras que el presidente Jair Bolsonaro convocó hoy, entre risas, a la población a salir a las calles y a abrir los comercios e industrias para evitar un caos económico con saqueos, desafiando a los médicos y a los gobernadores.

El Congreso y 27 gobernadores pidieron al gobierno acelerar las medidas para asistir a la población que está sin poder trabajar, sobre todo los más pobres, del sector informal y servicios, pero hasta el momento Bolsonaro intentó hablar directamente con los ciudadanos, descartando las medidas sanitarias de los gobernadores, con los que entró en colisión.

Bolsonaro se negó a mostrar los análisis que se hizo para saber si tiene coronavirus y en tono jocoso invitó a una periodista si quería dormir con él para confirmarlo, además de posar con el remedio cloriquina para la malaria, al que quiere imponer como último recurso para los enfermos terminales de Covid19.

"Yo lo haría con mi madre de 93, si es el último recurso, firmo", dijo Bolsonaro, pese a que el remedio aún está en fase de test y no está autorizado para coronavirus y sí para malaria y lupus.

El mismo remedio fue el que usó hoy en la teleconferencia del Grupo de los 20 (G-20).

Bolsonaro no quiso comentar la curva ascendente en la que entró Brasil al cumplirse un mes del coronavirus: "No hay más turismo, Uber, hotel, empleada doméstica, esta ola es muy peor que el virus. Es una búsqueda de títulos de la prensa para desgastar al presidente. Yo hice mi parte, advertí a la Nación sobre el pánico de no ir a trabajar".