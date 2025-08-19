El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
Estados Unidos confirmó que Putin aceptó hablar con Zelenski
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este lunes que, tras la llamada del presidente Donald Trump a su par ruso, Vladímir Putin, Moscú aceptó entablar conversaciones directas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Rubio detalló en declaraciones a la cadena Fox News que Trump sugirió la realización de un encuentro entre Zelenski y Putin. “Actualmente estamos trabajando para organizar una reunión de este tipo en algún lugar, y, por supuesto, sería algo sin precedentes. Y si todo sale bien, espero que la próxima reunión ya sea una cumbre entre los presidentes Putin, Trump y Zelenski, donde esperamos cerrar el acuerdo”, afirmó.
El funcionario estadounidense subrayó que el solo hecho de que Putin aceptara reunirse con el mandatario ucraniano “es un gran logro” y representa un avance en las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
