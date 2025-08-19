Estados Unidos confirmó que Putin aceptó hablar con Zelenski

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este lunes que, tras la llamada del presidente Donald Trump a su par ruso, Vladímir Putin, Moscú aceptó entablar conversaciones directas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rubio detalló en declaraciones a la cadena Fox News que Trump sugirió la realización de un encuentro entre Zelenski y Putin. “Actualmente estamos trabajando para organizar una reunión de este tipo en algún lugar, y, por supuesto, sería algo sin precedentes. Y si todo sale bien, espero que la próxima reunión ya sea una cumbre entre los presidentes Putin, Trump y Zelenski, donde esperamos cerrar el acuerdo”, afirmó.

El funcionario estadounidense subrayó que el solo hecho de que Putin aceptara reunirse con el mandatario ucraniano “es un gran logro” y representa un avance en las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra.