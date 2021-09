PASO: Stefani aseguró que convocará "a todos los partidos que integran Juntos Por el Cambio"

El gran ganador de estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Héctor "Tito" Stefani, aseguró este domingo que convocará a las otras listas que integran Juntos Por el Cambio "para trabajar en equipo y lograr en Tierra del Fuego una elección histórica", tras conocerse los resultados provisorios.

El actual diputado y candidato a renovar su banca en las elecciones del 14 de noviembre, aseveró que "voy a convocar a todas las listas, a todos los partidos que integran Juntos Por el Cambio para trabajar en equipo y lograr en Tierra del Fuego una elección histórica que nos permita a nosotros cumplir con los sueños que tenemos".

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el candidato sostuvo que "nuestras encuestas nos decían que estábamos bien y eso es lo que se terminó dando. Yo confío en la gente con la que trabajo".

Por otro lado, explicó que el motivo de la victoria se debe "a una suma de cosas" porque "soy coherente en todo lo que hice en mi vida, soy un tipo que no tiene ninguna vinculación con ninguna causa, soy un tipo honesto, soy un laburador, y quizás cometí un error de algo que me reclamaban los diputados es no haber venido la cantidad de veces que tenia que haber venido [a la Provincia]. Tenemos el respaldo de la sociedad porque algo hicimos bien".

No obstante, aclaró que "no ganamos nada, las elecciones son el 14 y vamos a trabajar unidos por el cambio para tener un proyecto que involucre a todos los fueguinos".

Consultado sobre si estos resultados se replicarán en noviembre, ya que Juntos Por el Cambio, se impone por el Frente de Todos del kirchnerismo, Stefani observó que "va a ser un porcentaje parecido, y acá hay dos modelos de país y dos posturas bien claras que representan a cada uno de los modelos, nosotros tenemos que tener la humildad de ganar esta PASO no significa ganar, sino trabajar unidos para ganar la elección".