EE.UU. detiene a 2 líderes del cártel de Sinaloa: 'El Mayo' Zambada e hijo de 'El Chapo'

Ismael "El Mayo" Zambada, un antiguo líder del cártel mexicano de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de otro infame líder del cártel, fueron arrestados el jueves por las autoridades estadounidenses en Texas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Líder del poderoso cártel de Sinaloa durante décadas junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, Zambada es uno de los narcotraficantes más notorios del mundo y conocido por dirigir las operaciones de contrabando del cártel mientras mantiene un perfil más bajo.

Un funcionario federal mexicano dijo a The Associated Press que Zambada y Guzmán López llegaron a Estados Unidos en un avión privado y se entregaron a las autoridades. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

El gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Zambada, quien eludió a las autoridades durante décadas.

Zambada y Guzmán López supervisaron el tráfico de "decenas de miles de libras de drogas a Estados Unidos, junto con la violencia relacionada", dijo el director del FBI, Christopher Wray, y agregó que ahora "enfrentarán la justicia en Estados Unidos".