Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio en todo el país y acumulan un 12,3% en lo que va del 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que en julio los precios mayoristas registraron un incremento del 2,8% respecto al mes anterior. Con este resultado, el aumento acumulado en los primeros siete meses del 2025 alcanza el 12,3%, mientras que en la comparación interanual la suba llega al 20,9%.

El informe oficial detalló que la variación mensual respondió a un alza de 2,6% en los productos nacionales y de 5,7% en los importados. Dentro de los nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fueron:

Productos agropecuarios (+0,46%)

Sustancias y productos químicos (+0,42%)

Productos refinados del petróleo (+0,42%)

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,26%)

Alimentos y bebidas (+0,14%)

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) marcó un incremento de 3,0%, impulsado por una suba de 2,8% en los productos nacionales y de 5,8% en los importados.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un aumento del 3,0% en julio, explicado por los incrementos de 2,9% en los productos primarios y de 3,0% en los manufacturados y la energía eléctrica.