Pese a las promociones y facilidades de pago, el consumo se mantuvo estancado y predominó la compra de regalos más económicos.
Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio en todo el país y acumulan un 12,3% en lo que va del 2025
Según informó el INDEC, el índice interanual alcanzó el 20,9%. Los aumentos se explican principalmente por los productos agropecuarios, químicos, derivados del petróleo y vehículos.Economía19/08/2025
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que en julio los precios mayoristas registraron un incremento del 2,8% respecto al mes anterior. Con este resultado, el aumento acumulado en los primeros siete meses del 2025 alcanza el 12,3%, mientras que en la comparación interanual la suba llega al 20,9%.
El informe oficial detalló que la variación mensual respondió a un alza de 2,6% en los productos nacionales y de 5,7% en los importados. Dentro de los nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fueron:
- Productos agropecuarios (+0,46%)
- Sustancias y productos químicos (+0,42%)
- Productos refinados del petróleo (+0,42%)
- Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,26%)
- Alimentos y bebidas (+0,14%)
Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) marcó un incremento de 3,0%, impulsado por una suba de 2,8% en los productos nacionales y de 5,8% en los importados.
En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un aumento del 3,0% en julio, explicado por los incrementos de 2,9% en los productos primarios y de 3,0% en los manufacturados y la energía eléctrica.
Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025Economía13/08/2025
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.
Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junioEconomía10/08/2025
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Julio marcó un récord en ventas de autos en el país con el patentamiento de 62 mil vehículosEconomía04/08/2025
Hubo un crecimiento del 44% interanual y aseguran que fue el "mejor mes" de ventas desde el 2018.
Menos turistas, estadías más cortas y un gasto acotado marcaron el balance de la temporada invernal. El impacto económico se desplomó pese al aumento nominal del gasto diario frente a un escenario de recesión e inflación.
El calendario de cobro de jubilados y pensionados, asignaciones y desempleo en agostoEconomía01/08/2025
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones para agosto.
ANSES oficializó el aumento del 1,62% y el pago de un bono de $70 mil para quienes perciben los haberes más bajos, quedando en 384.305,37 pesos.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
YPF se va de Tierra del Fuego y deja la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra IgnisTierra del Fuego19/08/2025
YPF dejará sus operaciones en Tierra del Fuego para concentrarse en Vaca Muerta y transferirá a la empresa estatal Terra Ignis la explotación de siete áreas convencionales.
La Policía Federal Argentina habilitó una línea anónima para denunciar delitos federales en UshuaiaTierra del Fuego19/08/2025
La iniciativa busca combatir la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y otros delitos.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.