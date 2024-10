El Gobierno confirmó que eliminará la moratoria previsional

El Gobierno nacional confirmó que no se prorrogará la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo de 2025, con lo cual quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse no lo podrán hacer.

El titular de la ANSES, Mariano de los Heros, titular de la Anses, comunicó esta decisión durante una sesión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados."La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso. Por lo tanto, no creemos que haya voluntad del gobierno para su prórroga", explicó sobre la decisión del presidente Javier Milei.

La moratoria previsional, vigente desde el 28 de febrero de 2023, permite a quienes no alcanzan los 30 años de aportes jubilarse, ofreciendo un plan de pagos para saldar deudas previsionales. Se estima que alrededor de 800,000 ciudadanos podrían beneficiarse antes de su finalización, de los cuales 552,000 son mujeres y 327,000 hombres.

De los Heros también destacó que las personas mayores de 65 años que no logren jubilarse podrán acceder a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.