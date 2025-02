Coto cargó contra Melella por la crisis en la OSEF y dijo que la Legislatura le dedicó "cero minutos" al asunto

El legislador de la Libertad Avanza, Agustín Coto, cargó duramente contra el Ejecutivo provincial y la Legislatura por la falta de acciones concretas frente a la crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), cuyas prórrogas para el desembolso de dinero estarían llegando a su fin y volverían los serios problemas para las prestaciones.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el parlamentario expresó su frustración al asegurar que no se dedicó ni un solo minuto a estudiar el proyecto presentado por el Ejecutivo para resolver el problema. "Estamos ahora de vuelta con la soga al cuello por el asunto OSEF. ¿Cuánto tiempo le dedicó la legislatura a estudiar un proyecto presentado por el Ejecutivo para resolver el problema de OSEF? ¡Cero minutos!", señaló haciendo énfasis en la inacción por parte de los legisladores, en especial a los del bloque de FORJA.

El legislador remarcó que los fondos destinados a la obra social provienen de la caja de jubilados pasivos, lo que genera un desfinanciamiento del sistema. "Es guita que es de la caja. O sea que sacamos guita a los jubilados pasivos para poder sostener la obra social de los activos y pasivos. Siempre pasa lo mismo", enfatizó, explicando que se está utilizando dinero que pertenece a los jubilados para solventar los gastos de la obra social de los activos y pasivos.

Coto también criticó el papel de los legisladores ante la falta de propuestas para solucionar la situación. "Nos llevan hasta el borde, en el borde contra la pared. Los legisladores tenemos que ver si seguimos sacando guita a la caja para hacer obra social y sobrevivir seis meses más o si somos los malos de la película", afirmó, cuestionando el papel de la Legislatura en el problema.

El legislador de la Libertad Avanza recalcó que hace seis meses ya se había advertido que no se acompañarían más prórrogas si no se tomaban medidas concretas. Sin embargo, la situación no cambió, y la crisis de OSEF sigue sin resolución. "Yo creo que es irreversible OSEF. No tiene solución ya", sostuvo, señalando que la administración y gestión de la obra social deben cambiar profundamente si se quiere recuperar su funcionamiento.

Coto también subrayó la falta de acción en la Legislatura durante el último año, mencionando que no se dedicó "ni un segundo" al tema de OSEF. "Hace seis meses sabían qué iba a pasar, hace doce ya se había dado la última pérdida. No hay mucho que analizar en el tema, lamentablemente", indicó.

Finalmente, el parlamentario expresó sus expectativas para el periodo legislativo 2025, reconociendo que será un año electoral. Sin embargo, instó a los legisladores a centrarse en los problemas reales, como la crisis de OSEF, en lugar de dedicarse a las especulaciones políticas. "Que el oficialismo busque soluciones, porque tiene la obligación legal y política de hacerlo", concluyó.