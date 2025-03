El FMI y Argentina avanzan hacia un posible acuerdo por u$s 20.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está próximo a alcanzar un nuevo entendimiento con Argentina, con una reunión clave programada para la próxima semana en Washington. En este encuentro informal, que tendrá lugar el martes entre el equipo técnico del FMI y su directorio ejecutivo, se discutirá el desembolso de un nuevo acuerdo que podría alcanzar los u$s 20.000 millones.

Según información de la agencia Bloomberg, el FMI está evaluando la posibilidad de extender la línea de crédito actual por un período adicional de cuatro años, lo que implicaría un acuerdo por unos u$s 15.000 millones en derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a unos u$s 20.000 millones. No obstante, el monto final del acuerdo podría ajustarse tras las discusiones con los miembros del directorio del FMI.

En estas reuniones informales, el personal técnico del Fondo presenta un informe sobre el estado de las negociaciones con el país, lo que suele llevar a la firma de un acuerdo técnico que posteriormente debe ser aprobado formalmente por el directorio. La noticia llega después de que la Cámara de Diputados de Argentina aprobara el decreto ejecutivo de emergencia del presidente Javier Milei, que respalda la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI.

Javier Milei, por su parte, confirmó que el acuerdo técnico con el FMI se cerrará próximamente, destacando que el acuerdo definitivo será presentado al directorio para su aprobación formal.